Splendor alla Maratona di Bologna

La squadra di running della Splendor ha preso parte alla Maratona di Bologna. Per chi ha partecipato alla gara risultati importanti: Peruzzo un personal best migliore di 11 minuti rispetto al precedente e 18 posizione.

Chieppa, alla sua 39esima maratona, scende sotto le tre ore. Buone anche le prestazioni di chi ha partecipato alla 30 Km dei portici: Mario Goio porta a casa un secondo posto di categoria. Fioretta ottiene un buon tempo in vista della prossima maratona. Peccato per Sola che si ferma per risentimento muscolare.