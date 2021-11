Pallacanestro Biella, da Casale a Torino da un derby all'altro passa la crescita della squadra: il commento

La classifica non mente mai alla fine del derby con Casale, Biella chiude mestamente all’ultimo posto con Orzinuovi e lo stesso elenco di squadre e punti dice che il girone è diviso in due nella parte alta Udine, Torino, Mantova e Cantù che ambiscono alla promozione e poi tutto il resto che combatterà per lasciare i posti meno nobili e salvarsi. Biella non deve però perdersi d’animo. Una squadra giovanissima da assemblare e poi gli stranieri giusti da far girare e anche alle volte un po’ di fortuna.

All’Edilnol è mancato tutto questo nel primo mese di campionato, la china da risalire è dura ma non impossibile. Qualche segnale lo si è visto anche nel derby, condotto nel primo tempo e poi giocato punto a punto con il ferro che ha negato il tiro del pareggio a Hasbrouck. La coppia americana contro Casale ha dimostrato di essere sul pezzo, è mancata ancora a rimbalzo ma non è stata dominata e il tiro è stato molto preciso. Seguiti i dettami di Zanchi che predica sempre una difesa attenta e il punteggio basso è sicuramente una diretta testimonianza di questo.

A mano a mano Biella, ne siamo sicuri entrerà in partita e comincerà a racimolare punti, basta avere pazienza e fiducia. Ci sarà ancora da trangugiare l’amaro calice del prossimo derby a Torino da digerire ma poi bisognerà cominciare a correre con la doppia in casa contro Treviglio e Pistoia, squadre complicate ma con la crescita del gruppo nessun traguardo è precluso.