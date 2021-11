Ginnastica Biella, a Torino arriva il titolo regionale con Eleonora Ghione

Continua la serie di risultati positivi per Ginnastica Biella, che a Torino, il 30 ottobre, ha vinto il titolo regionale in categoria Gold Junior 3 con una brava Eleonora Ghione. E’ bastato un soffio nonostante qualche errore di troppo, ottenendo anche la partecipazione di diritto alla fase Nazionale. Ugualmente bene per Giulia Marconato, 4° al corpo Libero e 5° al volteggio nella stessa categoria.

Martina Ettolli, all’esordio in categoria Gold Junior 1, ha concluso con un buon 4° posto generale nonostante una giuria poco benevolente. Per Virginia Zanetta, anch’essa all’esordio un buon piazzamento a metà classifica. Per Giulia, Martina e Virginia, Ginnastica Biella è in attesa che vengano comunicati i ripescaggi per le fasi Nazionali, alle quali, con la fortuna mancante domenica, potrebbero ancora ben figurare! A tutte le atlete e a Eleonora Ghione in particolare, le congratulazioni della società!