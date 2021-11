Biella Corse, Santoro-Taglienti si aggiudicano il titolo italiano R4 e Nicelli-Pieri sono di nuovo primi di classe

Modena, com’è andata? “Molto bene per qualcuno e molto male per qualcun altro” questo, in sintesi, è il commento con cui il “Team Manager” di Biella Corse, Alberto Negri, mette in archivio il 41° Rally Città di Modena, finale nazionale della Coppe Italia ACI Sport e quarta prova della GR Yaris Rally Cup 2021.

La gara è andata molto bene per Luca Santoro e Giulia Taglienti, che, con la loro Mitsubishi Lancer IX R4, si sono piazzati al primo posto della classe R4 oltre che al sessantesimo della classifica e al trentatreesimo del gruppo R. “Con questo piazzamento” commenta Negri “che li ripaga della sfortuna che li aveva fermati al Rally di Pico, hanno vinto il titolo italiano della classe R4. Un gran bel risultato!”. Bene è andata anche a Tiziano Pieri, che a Modena era nuovamente a fianco del pilota Davide Nicelli sulla sua Renault Clio RS Line. Hanno infatti chiuso al 34° posto assoluto, ventitreesimi di gruppo R e nuovamente primi della classe R1.

“Quest’anno il loro è stato un dominio incontrastato sia nel Clio Trophy Italia 2021 (che, va ricordato, che hanno vinto con largo anticipo), sia nel Campionato Italiano dove la vittoria del titolo di R1 gli è sfuggita (si sono piazzati al secondo posto) solo per un sistema di punteggio a loro non favorevole”. Male è invece andata al giovane Federico Romagnoli che a Modena era in gara con la Toyota Yaris GR con a fianco il navigatore Davide Cecchetto. La sua gara è finita nella sesta e ultima prova speciale disputata, per un’uscita di strada.

“Federico aveva iniziato la gara in salita” commenta Alby Negri; “sabato, la prima speciale, non era andata bene tant’è che aveva chiuso la prova con il settimo tempo. Domenica, da subito, è riuscito a recuperare e in due sole prove è riuscito ad agguantare la terza posizione. Poi, prima della fine, ha provato a dare la zampata ma questa volta è andata male. Peccato … oltre ai punti della Yaris Cup (assoluta e “under 23”), c’era in ballo anche la classifica dell’"Under 25 nazionale” ma niente, è andata così”.