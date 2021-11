Mottalciata, arriva la ‘Cena del riso e del vino’ targata Pro Loco

Sabato 6 novembre a Mottalciata si cena alla sede della Pro Loco, in via Moricco 2. La ‘Cena del riso e del vino 2021’ offrirà ai partecipanti, nella fascia oraria dalle 18:30 alle 20, una serie di piatti tra cui scegliere: panissa, ravioli al sugo d’arrosto, rane fritte, fritto misto di pesce, bollito e bunet, secondo la consueta formula d’asporto a cui siamo abituati. Per prenotarsi è possibile chiamare Erika al 340.7306256 entro venerdì 05 novembre.