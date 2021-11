Nuove opportunità di scambio commerciale tra il Vietnam e l’Italia

Si è svolto venerdì pomeriggio, 25 ottobre 2021, nella sala conferenze dell’Unione Industriale Biellese, il convegno organizzato da ANC, Associazione Nazionale Commercialisti Biellesi sul tema della Internazionalizzazione e delle nuove opportunità di scambio commerciale tra Vietnam e Italia. Lo scambio commerciale internazionale è una componente fondamentale dell’economia di ogni Stato moderno.

Ottima partecipazione e soddisfazione tra il pubblico, composto in prevalenza da imprese locali e professionisti biellesi che hanno dimostrato interesse per le informazioni utili ricevute, anche e soprattutto alla categoria di consulenti e dottori commercialisti, che a loro volta potranno trasferire e proporre nuove opportunità di investimenti e sviluppo in questi nuovi mercati, ai loro clienti.

Il Vietnam in questa occasione,ha dimostrato di essere molto aperto ad iniziative di carattere economico e interessato ai prodotti italiani, in particolare biellesi.

In apertura dell’evento, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Biella, Claudio Corradino, è intervenuta l’Ambasciatrice del Vietnam in Italia Thi Bich Hue Nguyen, con collegamento in diretta, a causa di un imprevisto che non le ha consentito di essere in presenza. L’Ambasciatrice ha ringraziato gli organizzatori per l’iniziativa e il vice ministro MISE Gilberto Frattin Pichetto, presente in sala, che ha ricordato la promessa e l’intenzione del governo italiano di intervenire sulla riduzione e abolizione di costi, dazi e burocrazia al fine di poter favorire futuri interscambi commerciali tra i due Paesi.

Nel suo intervento, la dott.ssa Anna Maria Nguyen, responsabile del Desk Vietnam di Union camere Emilia Romagna, ha comunicato la sua visione delle possibilità di business in Vietnam, con dati e informazioni sulla situazione geografica ed economica del Vietnam e l’Avv. Federico Vasoli-Vice Presidente Camera di Commercio Italia Vietnam che ha parlato degli aspetti più tecnici legati al tema.

Tra gli intervenuti: Dottor Duc Thanh Nguyen-Consigliere Commerciale dell’Ambasciata del Vietnam in Italia; la dott.ssa Chiara Bonino-Vice Presidente Internazionalizzazione Unione Industriale Biellese-Azienda Bonino Carding Machines;dottor Walter Cavrenghi- Segretario Generale Camera di Commercio Italia Vietnam (CCIV) commercialista in Torino.

Il Consigliere Nazionale di ANC, (Associazione Nazionale Commercialisti) Ragionier Roberto Porta, commercialista biellese, ricorda quale sia l’importante compito della sua associazione, creare materiale e documenti utili per agevolare e dare sostegno a colleghi e clienti nell’ambito dei vari adempimenti in ambito fiscale e di consulenza. -”Per ottenere risultati ottimali sono fondamentali anche l’ascolto e l’attenzione da parte della politica(riferisce il dott. Porta) che deve concedere il suo supporto ed è fondamentale abbattere prima possibile parte di una burocrazia che grava sui tempi e sui costi penalizzando in particolare le piccole e medie imprese ed e non perdere questa importante occasione”

In chiusura dell’evento, l’aperitivo organizzato per i saluti finali, è stato una occasione di scambio di opinioni e contatti, tra imprenditori e professionisti italiani e gli esponenti della CCIAA del Vietnam.

Coordinatore della serata Giuseppe Gariazzo, giornalista freelance