BBVA e Sella avviano partnership strategica per l’open finance

Il gruppo bancario multinazionale spagnolo BBVA e il gruppo Sella hanno avviato una partnership nell’ambito dell’open finance che permetterà a BBVA di offrire ai propri clienti - sia esteri che vogliono operare in Italia, sia della nuova banca digitale appena lanciata - una serie di servizi di pagamento locali come F24, bollettini postali, CBILL e pagoPA.

Grazie all’accordo, infatti, Banca Sella metterà a disposizione del gruppo finanziario spagnolo i propri prodotti attraverso le API (Application Programming Interface) gestite sulla piattaforma di Fabrick, realtà che opera a livello internazionale per promuovere l’open finance. Per il gruppo Sella si tratta di una delle prime iniziative nell’ambito dell’offerta strategica di “banking as a service” che mira ad abilitare ed ampliare, in modalità innovativa, la gamma di offerta dei servizi verso corporate, fintech e istituzioni finanziarie. L’accordo, inoltre, si inserisce in un contesto di collaborazione internazionale più ampio che vede la piattaforma open finance di Fabrick servire alcuni clienti corporate di BBVA.

Il progetto, mettendo a fattor comune il know-how dei tre player per rispondere alle nuove esigenze del mercato globale, ha consentito a BBVA di ottimizzare investimenti tecnologici, ridurre i tempi di realizzazione e impatti organizzativi e di accelerare quindi il time-to-market. “Per BBVA in Italia, l’alleanza strategica con Banca Sella e Fabrick, società del gruppo Sella riconosciuto per esperienza e credibilità nel mercato italiano, è stata un elemento chiave nel lancio della nostra proposta di pagamento delle tasse per gli utenti italiani. Questa alleanza rende tangibile la nostra visione d'avanguardia, in cui uniamo i nostri punti di forza e la nostra esperienza per fornire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile" ha commentato Javier Lipúzcoa, Head of Digital Banking di BBVA in Italia.

“Banca Sella è stata tra le prime realtà a cogliere le opportunità dell’open banking e ad offrire strumenti innovativi in modalità as a service grazie al vantaggio di far parte e di promuovere un ecosistema finanziario aperto. La partnership con BBVA, una delle istituzioni finanziarie più affermate a livello globale, rappresenta un tassello importante della nostra strategia che punta ad abilitare terze parti in ottica open finance” ha dichiarato Andrea Tessèra, Head of Banking as a Service di Banca Sella. “Il banking as a service rappresenta una parte fondamentale dell’offerta di Fabrick: il modello di piattaforma permette infatti di integrare facilmente nuovi servizi finanziari e abilita a farlo sia banche che player di altra natura, siano essi italiani o esteri. Quanto realizzato per BBVA è un’offerta unica sul mercato e rappresenta solo la punta dell’iceberg delle infinite opportunità che l’open finance consente e che Fabrick può realizzare” ha aggiunto Paolo Zaccardi, CEO di Fabrick. I dettagli della collaborazione e le opportunità del banking as a service saranno l’oggetto del workshop “Banking as a service, una scelta strategica” che si terrà al Salone dei Pagamenti il 4 novembre alle ore 11.30.