Riprendono in presenza "Gli incontri" di UPBeduca a Biella e Cossato. Il primo incontro al pomeriggio a Palazzo Ferrero in programma il lunedì e il giovedì alle 16, sarà lunedì 8 novembre con Fulvio Conti – Espressioni di dileggio; A Cossato, l’incontro del Pomeriggio nella sede UPBeduca, Via Martiri della Libertà 14 mercoledì alle ore 16.00 sarà mercoledì 10 novembre 2021 con Alberto Galazzo – I fratelli Gurgo Salice, musicisti pettinenghesi; Biella: L’incontro della Sera a Palazzo Ferrero, C.so del Piazzo 25, ore 21.00 con il patrocinio della Città di Biella nell’ambito di “Biella per Dante" sarà martedì 9 novembre 2021 con Riccardo Quaglia – Dante al cinema: La Vita Nuova e la Commedia negli anni del muto.

Potete visionare il calendario completo degli incontri (sino a maggio 2022) sulla guida corsi 21 22 da pagina 129 a pagina 132 o dal sito:https://www.upbeduca.org/wp-content/uploads/2021/07/guida-2021-2022-completa.pdf