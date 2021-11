Dal Nord Ovest - Precipita con l'auto, muore a 21 anni

Insieme alla comunità di Boves, dove risiedeva, ha colpito profondamente anche il mondo dello sport dilettantistico cuneese l’improvvisa notizia della scomparsa di Giulio Cavallo, lo studente che questa mattina (martedì 2 novembre) è precipitato a bordo della propria auto in un dirupo sulle alture di Elva, in valle Maira, a poca distanza dal Fremo di Cuncunà.

Classe 2000, Giulio univa infatti gli impegni di studio – diplomato all’Itis "Delpozzo" di Cuneo, si era poi iscritto alla facoltà di Economia e Commercio – a quelli collegati alla sua passione di calciatore. Attaccante di talento, era cresciuto nelle giovanili del Boves Madonna delle Grazie e del Cuneo 1905, vestendo poi le maglie dell’Olmo e del Benarzole in Eccellenza, del Boves Mdg in Prima Categoria e della Pro Dronero ancora in Eccellenza, nella stagione 2020/2021. In ultimo era stato ingaggiato dalla Margaritese, con la quale aveva iniziato il campionato di Prima Categoria F.

Il ragazzo lascia i genitori e due sorelle, alle quali in queste ore è andato il pensiero del sindaco di Boves Maurizio Paoletti: "Un dramma immenso – le parole del primo cittadino –. Non oso neppure immaginare il dolore dei genitori, ai quali esprimo sentimenti di commossa vicinanza e cordoglio".