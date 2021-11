Cade durante l'escursione e si ferisce alla caviglia nella vicina Valsesia

È stato necessario far intervenire l'elicottero, lunedì 1 novembre, per recuperare un escursionista rimasto ferito in Val d'Otro, sopra Alagna. Il mezzo, richiesto dai finanzieri del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna, è decollato da Venegono Superiore (VA), per trarre in salvo, in Val D’otro un escursionista ferito.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 1 novembre, quando dalla centrale operativa del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Piemonte è stato lanciato l’allarme per un soccorso in alta montagna che è stato ricevuto dai militari della stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna. Quindi una pattuglia delle fiamme gialle, malgrado l’approssimarsi dell’oscurità, ha rintracciato l’escursionista che, a causa di una caduta accidentale, si era procurato una ferita alla caviglia che rendeva difficoltoso il suo rientro a casa.

Purtroppo l’area boschiva dell’incidente rendeva indispensabile far intervenire, dalla base della sezione aerea della GdF di Venegono Superiore, un elicottero aw 169 attrezzato per il soccorso in montagna che, con una manovra di “overing”, ha prelevato il ferito, per il successivo trasporto fino all’ospedale a cura del personale sanitario del 118.Ancora una volta, la perfetta sincronia della catena di allarme per il soccorso in zone impervie e il binomio finanzieri del soccorso alpino e della sezione aerea del corpo hanno consentito di salvaguardare la vita di una persona in difficoltà in alta montagna.