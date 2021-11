Vandali portano via targa LILT dalla panchina rosa inaugurata pochi giorni prima

Amara sorpresa a Ronco Biellese. Nella mattinata di venerdì scorso, 29 ottobre, cantonieri e amministrazione hanno riscontrato che l'area verde Giuseppe Angelico è stata presa di mira dai vandali: nella notte, infatti, è stata divelta la targa della LILT posizionata sulla panchina rosa inaugurata da pochi giorni. E, come se non bastasse, hanno abbandonato sopra un tavolo da picnic un sacco dell'immondizia. Un duplice gesto che non è passato inosservato.

“Purtroppo non si riflette su ciò che si fa – commenta amareggiato il sindaco Carla Moglia – Si tratta di un'azione ignobile: non è una ragazzata ma un'azione contro l'amministrazione. Mi spiace per queste persone ma rimetteremo la targhetta sulla panchina rosa, simbolo della ricerca medica e dell'impegno di tanti per prevenire questo tipo di male. Non staremo a guardare: oltre a posizionare nell'area fiori donati, ho provveduto a informare le forze dell'ordine spiegando quanto accaduto. Sicuramente faremo denuncia”.