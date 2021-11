Scontro tra due mezzi a Veglio, ci sarebbe un ferito

Incidente stradale nella mattinata di oggi, 2 novembre, a Veglio. Per cause ancora da accertare si sono scontrati un'auto e un autocarro lungo la Provinciale 200. Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che sia rimasta lievemente ferita una donna alla guida. Sul posto stanno operando le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto.