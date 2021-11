Doppio incidente stradale a Cossato, due persone finiscono all'ospedale

Doppio incidente stradale a Cossato nel pomeriggio di ieri, 1° novembre. Due sinistri autonomi sono avvenuti in due punti distinti del paese: il primo si è verificato all'uscita della Superstrada, dove un'auto si è scontrata con il guardrail. Indenne il giovane alla guida.

Il secondo, invece, è stato rilevato alla rotonda di via Maffei: per cause da accertare, il mezzo è finito fuori dalla carreggiata e due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto gli agenti di Polizia locale di Cossato.