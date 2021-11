Ancora animali in mezzo alla strada, tanta paura per una donna alla guida (foto di repertorio)

Ennesimo investimento di animale selvatico sulle strade biellesi. Questa volta il sinistro si è verificato in via Martiri, a Tollegno, nella serata di domenica 31 ottobre: secondo le prime ricostruzioni di rito, un capriolo è spuntato all'improvviso sulla carreggiata ed è stato travolto da un'auto in corsa, condotta da una 32enne residente in paese.

Spaventata ma incolume la conducente mentre per l'animale non c'è stato nulla da fare: la sua carcassa è stata recuperata dal personale adibito a questo genere di interventi. Sul posto, oltre al veterinario, anche gli agenti di Polizia per i rilievi di rito.