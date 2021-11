Sagliano Micca, tre giornate dedicate alla commemorazione dei Caduti

Nel comune di Sagliano Micca i festeggiamenti per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate saranno dilazionati in più giorni, ognuno con le sue peculiarità.Si partirà mercoledì 3 novembre, alle 19 presso il Parco della rimembranza, con la deposizione di un omaggio floreale in ricordo del “Milite Ignoto”. La celebrazione sarà svolta in contemporanea con tutti i gruppi delle sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini.

Il giorno successivo, giovedì 4 novembre, sarà data la possibilità alle scolaresche di visitare il Parco della rimembranza. Più intensa invece domenica 7 novembre con la partenza delle celebrazioni fissata per le 10:30, ora nel quale sarà depositata la corona d’alloro al monumento a Pietro Micca. Alle ore 10:50 la corona verrà depositata al monumento ai Caduti, prima di proseguire con la Santa Messa delle 11.