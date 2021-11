Halloween a Pray, grande successo al “polivalente psichiatrico”

Enorme successo per l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Pray per Halloween 2021, il salone polivalente, allestito come un ospedale psichiatrico in cui è stato programmato un percorso con attori e tappe, ha fatto il pieno di partecipanti con 19 gruppi che si sono avventurati nella struttura.

Bene anche sul versante culinario con circa 150 persone che hanno preso parte alla cena. Con più di 250 persone in totale, questo esperimento può dirsi un successo: “Siamo molto soddisfatti della partecipazione – racconta Aldo Vellati, presidente della Pro Loco di Pray – che ha superato ogni aspettativa. Era la prima volta che sperimentavamo un percorso di questo tipo e la risposta è stata più che positiva”.