Da Maiolati Spontini a Biella per commemorare i Caduti della Prima guerra mondiale

Il Comune di Maiolati Spontini partecipa all’iniziativa del Comune di Biella che, in occasione del centesimo anniversario delle celebrazioni della Grande Guerra, ha avviato il completamento dell’area monumentale “Nuraghe Chervu” inserendovi un lastricato commemorativo composto da pietre provenienti da tutti i Comuni d’Italia affinché sia mantenuta e tramandata la memoria collettiva.

Nell’area monumentale sarà presente, quindi, anche la pietra di Maiolati Spontini trasportata con la collaborazione della Protezione civile comunale, percorrendo 540 km per raggiungere Biella. Sulla pietra sono stati incisi il nome del paese e il numero complessivo dei caduti. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal sindaco Tiziano Consoli per «mantenere viva la memoria del sacrificio di coloro che hanno dato la vita per la nostra comunità».

In occasione della consegna della pietra, giovedì 29 ottobre, Consoli e il vicesindaco Mario Pastori, accompagnati dalla Protezione Civile Comunale, sono stati ricevuti a Biella dall’assessore al turismo Barbara Greggio con il funzionario Antonino Pusceddu e da Battista Saiu, presidente del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” che ha ideato l’iniziativa.

Il vicesindaco Pastori si è adoperato in prima persona per la ricerca della pietra più adatta e per l’incisione sulla stessa del nome del Comune e del numero dei Maiolatesi caduti nella grande Guerra. «Abbiamo scelto una pietra di arenaria del nostro territorio – spiega Pastori – levigata dal selcino Paolo Sevetti, realizzata e incisa dalla ditta Bondoni, a titolo volontario e gratuito ai quali va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale. La memoria è un impegno e un pilastro fondante della nostra comunità ed ha il compito di attualizzare i valori comuni e di promuovere la pace, specie per le giovani generazioni. Nel nostro territorio anche le scuole sono da tempo impegnate a conoscere e custodire la memoria collettiva, come nel progetto “Pietre della memoria”, realizzato nell’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” e curato da docenti, alunni, storici locali, famiglie. La realizzazione dell’area monumentale di Biella, come i monumenti dei nostri paesi e come le cerimonie commemorative, sono occasioni importanti per rivitalizzare la memoria storica, un impegno verso la costruzione della pace e per stringere rapporti di amicizia fra Comuni».

Alcuni mesi fa, il Consiglio comunale ha deliberato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria di Maiolati Spontini al “Milite Ignoto”, progetto sollecitato dall’Anci nazionale per dare un ulteriore riconoscimento a quel soldato ignoto a cui tutti siamo legati in occasione del centenario della traslazione, che si celebra il 4 novembre del 2021.