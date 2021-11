Biella, "Ortobello Road" alle medie di Chiavazza, un percorso all’insegna dell’inclusione e dell’amore per la natura, FOTO

La scuola media di Chiavazza riparte con un progetto originale e ardito: Ortobello Road, un percorso per la realizzazione di un orto botanico caratterizzato da più aree verdi e fiorite all’interno e all’esterno della scuola.

<É stato il gruppo sostegno ad avviare questa attività - spiega Francesca Guerisoli, insegnante di sostegno - per offrire competenze didattiche e disciplinari impossibili da raggiungere nelle aule e sui banchi di scuola. E così dalla scorsa settimana tutti fuori a trafficare nello spazioso giardino della scuola, tra pallet, chiodi e martello per realizzare insolite fioriere e tra semi, bulbi e terriccio per dare alla vita nuove piantine e tanti fiori>.

Il titolo del progetto nasce dall’idea della strada come luogo simbolo di cammino, incontro, condivisione e obiettivi comuni da raggiungere. Inoltre vi è la citazione di uno dei mercati più colorati, allegri e insoliti di Londra, città da sempre simbolo di opportunità e inclusione. <Fin dai primi momenti di questa attività - continua l'insegnante - , abbiamo visto la gioia negli occhi dei nostri ragazzi, la voglia di creare insieme qualcosa di bello da donare agli altri compagni di scuola e soprattutto stiamo assistendo ad un risveglio della loro volontà di fare e di applicarsi a qualcosa di pratico, che per gli alunni è il canale principale per un apprendimento reale, ancor di più quando si tratta di alunni con disabilità. Ecco come la disabilità a Chiavazza viene valorizzata, diventa una risorsa e porta il bello in una scuola>.

A seguire il progetto sono in tutto 12 insegnanti, 12 i ragazzi.