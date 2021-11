Biella: le biblioteche ampliano gli orari al pubblico e i numeri dei prestiti sono in crescita

In attesa di un definitivo ritorno alla normalità, dal 18 ottobre le Biblioteche della Città di Biella, hanno ampliato i loro orari di apertura al pubblico, e i numeri dei prestiti, in particolare in quella dei ragazzi tornano a salire anche di più, rispetto ai tempi pre Covid. Solo nella giornata di lunedì della passata settimana nella civica di piazza Curiel sono stati presi in prestito 128 libri, mentre sono stati 148 alla Palazzina Piacenza.

Biella è stata tra le prime città che ha deciso di aprire al 100% della capienza. Nella settimana dal 18 al 22 sono stati presi in prestito 530 libri alla Palazzina Piacenza, che si fermano a 470 alla biblioteca civica. Nella stessa settimana del 2019 i prestiti sono stati rispettivamente 524 e 474. Per quando riguarda la biblioteca dei ragazzi, il grande limite è la necessità del certificato verde per i giovani, come commenta l'assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino: <La Palazzina ha una grande ripresa, nonostante il problema dei Green Pass che devono avere i ragazzi che hanno più di 12 anni. I laboratori sono tutti sold out. La civica nonostante i libri debbano restare un quarantena 10 giorni quando vengono restituiti, ha anche lei una grande ripresa. Gli utenti è da mesi che hanno la possibilità di accedere in modo diretto agli scaffali>.

Nel dettaglio, da metà mese la civica è aperta il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 16.00, martedì-giovedì dalle 13.00 alle 18.30, mentre la biblioteca dei ragazzi il lunedì-martedì-mercoledì-giovedì dalle 14.00 alle 18.30, il martedì-giovedì dalle 11.00 alle 14.00, con prestito “alla finestra” venerdì dalle 9.00 alle 14.30. L’accesso a entrambe per prestito e consultazione, e alle sale-studio, è libero con Green Pass. E' consentito al 100% della capienza, anche se resta attivo il servizio di prenotazione dei prestiti tramite telefono (Civica: 015.2524499; Ragazzi: 015.3507651), email (biblioteca@comune.biella.it; bibragazzi@comune.biella.it) o app “BiblioBI”.