A Portula giochi mostruosi e maschere spaventose alla Primaria con caldarroste prelibate

Venerdì la scuola primaria di Portula si è riempita di maschere spaventose in occasione della festa di Halloween. Giochi mostruosi al campo e poi caldarroste e “vino di mele” per tutti. Le maestre dell'istituto ci tengono a ringraziare “i nonni che hanno cucinato le ottime caldarroste e il papà che ha fatto il vino di mele! Quest’anno la festa è stata purtroppo a porte chiuse per le problematiche legate al Covid, speriamo l’anno prossimo di poter condividere la nostra festa a nonni e genitori”.