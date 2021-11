Ponte dell’Antua, l’appello di un cittadino per la ricostruzione

Riceviamo e pubblichiamo una lettera da parte di un lettore che riguarda il ponte dell'Antua: <Caro Direttore, le scrivo dopo mesi di attesa in cui mi sono trattenuto dall’esporre quando segue perché ero fiducioso nella capacità del nostro territorio di reagire dopo l’alluvione avvenuta nell’ottobre 2020.Tra i vari eventi catastrofici, la caduta del ponte dell’Antua ha privato il Biellese di una delle aree naturali più belle che circondano il nostro territorio e i paesi limitrofi. Oltre ad essere un cittadino sono anche un appassionato di trekking e di corsa. Ero solito, come tanti altri, utilizzare quel passaggio per le mie camminate e le mie giornate in valle da solo o con la famiglia ma, ad oggi, non ci sono notizie riguardo alla sua ricostruzione. Per quanto ancora dovremo aspettare prima di sapere o avere aggiornamenti? L’importanza che riveste per il turismo e lo sport non andrebbe sottovalutata. Spero, con queste poche righe, di aver dato un piccolo contributo per risvegliare l’interesse verso questa questione rimasta in sospeso. Grazie per l’attenzione, un appassionato del Biellese>.