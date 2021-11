I cioccolatini della ricerca Airc al centro commerciale I Giardini

Sarà a Biella una delle 1.200 postazioni in Italia in cui sabato 6 novembre si potranno acquistare i cioccolatini della ricerca dell’Airc. Li si potrà trovare al centro commerciale I Giardini, in via La Marmora, a due passi dall’ingresso del supermercato Esselunga, con le volontarie e i volontari del Fondo Edo Tempia che, come di consueto, sono pronti ad accogliere con un sorriso tutti coloro che, portandosi a casa una dolce sorpresa, compiranno anche un gesto concreto per sostenere i progressi della scienza e della medicina nella diagnosi e nella cura dei tumori.

L’offerta minima di 10 euro sarà infatti un prezioso aiuto per i progetti dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro che anno dopo anno finanzia il lavoro di ospedali, università e laboratori, compresi quelli della Fondazione Tempia che spesso sono partner di studi patrocinati dall’Airc. Di recente, per esempio, il bando Accelerator Award sulle forme rare di cancro ha premiato il laboratorio di genomica che ha ricevuto un contributo per approfondire la conoscenza dello pseudomixoma peritonei, patologia dell’apparato gastrointestinale che deriva dall’appendice.

In più scegliendo una o più confezioni di cioccolatini Airc si farà un gesto che fa bene due volte: il cioccolato fondente, se assunto in modica quantità, può portare benefici per la salute in quanto contiene i flavonoidi, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. È una delle annotazioni che si troveranno nella confezione, insieme a informazioni utili sui traguardi raggiunti per la cura del tumore (in particolare del colon e dei linfomi) e ad alcune ricette per realizzare piatti sani e gustosi.