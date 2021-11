Biella: Piazzo al buio e semaforo Ztl rosso. E i residenti tornano a farsi sentire in Comune

Sette lampioni in piazza Cisterna sono spenti da mesi. E a questi si è aggiunto il guasto che da qualche giorno interessa l'intero quartiere. Senza contare il semaforo della Ztl che ieri è rimasto rosso per l'intera giornata. Da ieri sarebbe dovuto entrare il vigore il nuovo orario invernale che prevede tutti i giorni da lunedì a domenica stop alle auto dalle 00,00 alle 05,00 e in aggiunta sabato stop alle auto nella fascia oraria 20,00-24,00 e domenica stop alle auto nella fascia oraria 13,00-24.00. Molte le segnalazioni che residenti e commercianti hanno fatto questa mattina agli uffici comunali, che si sono messi al lavoro per cercare di capire che cosa sia successo.

"Non è proprio da giorni - spiega il vice sindaco Giacomo Moscarola - che il Piazzo è a buio, e da due notti. E ieri era festa. Oggi interverremo per capire che cosa è successo, immagino sia un guasto. Il semaforo è vero che è rimasto rosso, ma l'ordinanza entrava in vigore ieri che era festa, oggi lo regoleremo".