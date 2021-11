2 novembre 1968, ricordi indelebili per chi ha avuto danni come per chi ha aiutato, FOTO

2 novembre 1968, ricordi ancora indelebili per chi ha avuto danni in prima persona come per chi ha aiutato, Foto Sergio Fighera

Il 2 novembre 1968 fu uno dei giorni più tragici della storia del biellese. Costò la vita a 58 persone e fece danni per circa 30 miliardi di allora. In 6 ore cadde al suolo un volume d’acqua pari a più di 10 volte l’invaso della diga di Camandona. Particolare violenza distruttiva si riversò nelle valli dello Strona, del Quargnasca e del Sessera. I comuni più colpiti furono Valle Mosso, Veglio, Strona e Mosso Santa Maria. E i ricordi di chi ha vissuto quei momenti terribili sono ancora vivi

<Mi ricordo molto bene – racconta Cinzia Gallo- di quel giorno. Avevo 8 anni e abitavo alla Volpe. Ricordo mio papà e altri uomini con le torce che controllavano lo Strona che saliva sempre di più, portando giù i telai, auto, animali. Ci sarebbe tanto da raccontare.. la fuga quando si era diffusa il crollo della diga di Camandona. Le riprese della Rai nel piazzale dove c’era il lanificio di Lessona in mezzo ai detriti e al fango. Il bar e il distributore di mio papà sempre aperti. Ero piccola, ma certe cose te le ricordi per sempre. Ho ancora l’angoscia adesso. Noi abitavamo alla Volpe (Ponte Guelpa) e dalle finestre vedevamo lo Strona portare giù di tutto, ricordo anche mucche, povere. E l’acqua saliva ad una velocità impressionante, tutto buio, con pioggia incessante>.

<Avevo 16 anni – ricorda Mauro Maccalli - e da Piatto sono andato su a Campore a spalare fango, ero insieme a un gruppo di militari. Non saprei cosa aggiungere, anche perché i ricordi cominciano ad essere un po' sbiaditi. Quello che ricordo bene, è il fango, quasi liquido, e sembrava che tu lo portavi fuori e 5 minuti dopo era nuovamente dentro>.

Eraldo Rocco ne aveva 19 di anni: <Ero con amici mi trovavo a Ternengo per una festicciola, abitavo a Ronco Biellese e la mattina seguente non ho potuto fare rientro a casa perché in quei pochi km c erano diverse frane. Al pomeriggio riuscii a tornare a casa a piedi! Vissute in prima persona sono state giornate brutte e indimenticabili, anche se io per fortuna non ebbi alcun danno, mentre ne ho avuti parecchi con l'alluvione di novembre 2014 a Valle San Nicolao>.

Anche Carmen Serramoglia ha ricordi incancellabili: il negozio del padre pieno di melma, il latte traghettato con una barca dal Quargnasca a Quaregna, dove era caduto il ponte. La paura per l'allarme diga di Camandona e tanto altro. <Io avevo 12 anni – racconta - . Abitavamo in centro a Cossato. Mio padre aveva un negozio in via Mazzini che chiudeva verso le 19,30. Il 2 novembre alle 17,30 era già a casa tanto pioveva. Era da tra giorni che non smetteva. Poi mi ricordo che è mancata la luce. Abitavamo in un palazzo e io e altri ci siamo trovati da noi a giocare a tombola. A un certo punto verso le 21,30 è arrivato un altro vicino che ha detto che piazza della Chiesa era allagata. Nessuno di noi ci credeva. Siamo andati a vedere: era vero. Poi era tutto buio. C'era fango ovunque. Mio padre si era dimenticato qualcosa in negozio, ci è andato ed era tutto completamente invaso dalla melma. Siamo venuti a casa e io non sono riuscita a dormire. Per me il mondo era finito. Avevo paura. Alle 5 del mattino ci siamo alzati tutti e siamo andati a vedere cosa si poteva fare. E allora i carabinieri hanno iniziato a passare con i megafoni a dirci che dovevamo andare via perché c'era rischio che crollasse la diga di Camandona. Noi siamo andati da alcuni cugini ma tanti non hanno voluto abbandonare la casa. Il giorno dopo è anche arrivato il capo dello Stato che il sindaco Abate non era andato ad accogliere perché spalava melma>.

Laura Rondolotto faceva prima liceo scientifico. <Ci hanno arruolati per aiutare in loco. E abbiamo lavorato tanto! Ora sarebbe impossibile coinvolgere dei minori con tutte le norme e le leggi che ci sono. Noi abbiamo pulito, spalato e noi donne abbiamo anche lavato i campionari di un'azienda perchè avevamo mani piccole e delicate e dovevamo togliergli il fango. Poi con dei nostro compagni abbiamo fatto un cordone umano per sollevare dei macchinari immersi nella melma. Mi ricordo che quando con il pullman siamo arrivati a Valle Mosso il mio primo pensiero è stato che sarebbe stato meglio radere al suolo tutto e ricostruire da zero, tanto la situazione era terribile>.