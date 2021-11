"Trovo illogico che Seab non abbia mandato avvisi di insoluti" un lettore scrive

Gentile gentile direttore,

vorrei prendere spunto dalla segnalazione inviata già da un Vs lettore inerente alla bolletta non pagata a seab

Quello che trovo ingiusto mi permetta di essere franco non è il corrispettivo della mora da pagare a Seab di euro 6,36 per un bollettino di 78,24 ma sono i 329,40 Euro che devo erogare a favore dello studio.

Ho dovuto chiedere una rateizzazione dell’importo per via delle continue pressioni che lo studio ha esercitato e così la scorsa settimana mi sono apprestato a pagare la mia prima rata delle tre che mi rimangono.

Trovo illogico che seab non abbia mandato avvisi di insoluti e che oltretutto sulle bollette successive non vi sia nessuna segnalazione in merito, vorrei anche precisare che la mia è stata semplicemente una dimenticanza poiché la fattura in questione era di tre bollettini di cui due pagati regolarmente è uno per l’appunto dimenticato questo fa sì che se l’ufficio crediti avesse fatto un controllo più accurato senza dare subito la pratica ad uno studio legale si sarebbe accorto che non vi era l’intenzione di effettuare una morosità di 78 euro.