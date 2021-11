Successi per prima squadra e giovanili, weekend magico per TeamVolley (foto di repertorio)

Il numero tre riporta il sorriso sulle labbra delle ragazze del Botalla TeamVolley. Nella terza giornata di campionato, e davanti al pubblico di casa, le biancoblù di coach Gianluca Cuda hanno conquistato la prima vittoria in Serie D. A farne le spese (3-1), la formazione del Pagliano e Passerin d'Entreves.

In realtà, quello appena trascorso è stato un weekend magico per tutte le formazioni del TeamVolley. Un en plein iniziato sabato con le vittorie della Serie D e della prima squadra e concluso ieri dalle ragazze dell'Under 18, che hanno superato 3-0 le pari età del Pavic Romagnano. Ieri mattina, tre punti in classifica anche per le giovanissime atlete dell'Under 16, che hanno regolato le avversarie del Rosaltiora (3-0 il risultato finale). «Una bella prova - commenta coach Gianluca Cuda al termine della partita -. A maggior ragione dal momento che avevamo alcune ragazze indisponibili. La squadra si è aiutata, ha giocato bene, di sacrificio, con ordine. Speriamo che sia il primo tassello di tanti a venire. Ci vuole ancora tempo e tanto lavoro, però è stata una vittoria che ci dà morale e aiuta per il prosieguo della stagione. Adesso l'importante è recuperare le infortunate e prepararci al meglio per la trasferta di Aosta».

«Sicuramente la nostra è stata una buona gara - afferma Giulia Lorenzon -. Dopo due partite in cui l'atteggiamento in campo non è stato convincente, oggi siamo riuscite a tirare fuori la grinta giusta per prenderci i tre punti in palio. La nostra è una squadra molto giovane e con ragazze che si impegnano sempre al massimo. C'è ancora molto da migliorare, ma penso che questa vittoria abbia riportato il buonumore e un ottimo morale all'interno del gruppo».

SERIE D: BOTALLA TEAMVOLLEY - PAGLIANO E PASSERIN D'ENTREVES 3-1

Parziali: 25-12, 22-25, 25-15, 25-23

TeamVolley: Lorenzon 8, Allorto ne, Vodopi 23, Nanì 4, Cena ne, Vioglio, Scoleri 16, Caramori 9, Biasin 13, Valli (L). Allenatore: Gianluca Cuda. Vice: Marco Allorto.

UNDER 18: BONPRIX TEAMVOLLEY - GS PAVIC ROMAGNANO 3-0

Parziali: 25-15, 25-20, 25-17

TeamVolley: Lorenzon 3, Levis 11, Zatta 19, Biasin B. 8, Caramori 7, Biasin C. 7, Tallia, Di Stefano, Fiorotto, Ippolito (L). Allenatore: Paolo Salussolia.

UNDER 16: BOTALLA TEAMVOLLEY - ROSALTIORA 3-0

Parziali: 25-13, 25-12, 25-10

TeamVolley: Nanì 11, Vioglio 13, Cena 7, Damo 7, Distefano 7, Tallia 3, Mancini 3, Fiorotto (L). Allenatore: Gianluca Cuda.