Rally & Co, grande vittoria per il duo Bertinotti-Rondi

Grandissima vittoria nel campionato italiano rally autostoriche per il duo biellese composto da Marco Bertinotti e Andrea Rondi a bordo della gialla porsche 911, come sempre portacolori della scuderia anch'essa biellese Rally & co.

L'ultima gara disputatasi lo scorso weekend in Costa Smeralda era decisiva per l'assegnazione del titolo conduttori assoluto e per il titolo di campioni italiani nel secondo raggruppamento entrambi agguantati con una condotta di gara intelligente e con una particolare attenzione a non commettere errori.

Se nella prima tappa sembrava sfumare il sogno di vittoria, un attacco decisivo nelle prime due prove consentiva a Marco ed Andrea di posizionarsi in seconda posizione dietro ai loro avversari diretti Davide Negri e Roberto Coppa che dovevano alzare bandiera bianca per la rottura del motore. A quel punto la gara si è fatta in discesa e l'obiettivo è diventato solo quello di giungere al traguardo, missione compiuta con la soddisfazione del secondo posto assoluto.

"Una soddisfazione incredibile - dicono all'unisono - vincere nuovamente il campionato di raggruppamento ed anche quello conduttori, una gara questa velocissima e difficile da interpretare che ha messo a dura prova noi e la nostra porsche come sempre perfetta e curata dalle sapiente mani della Pentacar e della Fpower, inoltre un ringraziamento alla Rally & co ed ai tifosi che anche se da casa hanno fatto sempre sentire il loro sostegno. Onore agli amici e compagni di team Davide Negri e Roberto Coppa che ci hanno creduto fino alla fine; sono stati avversari tostissimi da battere. Adesso ci godiamo questa vittoria per poi festeggiare con una grande festa".

La stagione 2021 si è conclusa nel migliore dei modi per Bertinotti e Rondi con l'emozione di aver vinto nell'ultima tappa dell'ultima gara in programma che ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino alla fine.