Ginnastica, Giulia Sapino in evidenza alla finale nazionale allieve di Napoli

Il meglio della ginnastica ritmica nazionale della categoria allieve Gold era impegnato in gara nel week end presso il Palapartenope a Napoli. Giulia Sapino, unica rappresentante del Piemonte/VdA ammessa alla finale nazionale nella categoria A4 (anno 2009), si è ben comportata raggiungendo la sedicesima posizione finale.

Ad accompagnare la ginnasta della Rhythmic School nell’impegnativa trasferta la DT Tatiana Shpilevaya: “Giulia sapeva di avere davanti a se una prova molto difficile, ha gareggiato con molta concentrazione e nonostante fosse alla sua prima finale nazionale gold ha saputo gestire in modo ottimale le sue performances e raggiungere una buona posizione di classifica. Conscia di essere in competizione con ginnaste con una preparazione quasi professionistica (doppi allenamenti giornalieri e scuola parentale), ha gareggiato con il piglio giusto e con la determinazione di dimostrare il suo valore: e così è stato. Questa è stata un’esperienza formativa per Giulia a 360 gradi ed un passaggio obbligato per proseguire la sua preparazione tecnica e psicologica per raggiungere gli obiettivi che si è prefissata”.

Nel prossimo weekend nuova finale nazionale per le ginnaste della Rhythmic School nel campionato individuale di specialità gold Jun/Sen che si disputerà a Foligno: in gara a difendere i colori della società candelese Matilde Sabattini nella categoria junior 1 (anno 2008) impegnata nella specialità clavette.