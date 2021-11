Biella Rugby Club, tutti i risultati del weekend gialloverde

SERIE A FEMMINILE 31.10.21 a Ivrea, Biella Rugby vs Rugby Calvisano 0-20.

Sandro De Sordi head coach: “Partita persa a tavolino 20 a 0 per mancanza di prime linee. Sul campo 5-22, sempre in favore di Calvisano”.

SERIE C 31.10.21 a Chieri, Monferrato vs Biella Rugby 20-36

Mete: Rorato, Brua, Savio, Armenti, Littori. Calci: Poli 4/5 (conversion); 1/1 (penalty).

Brc: Savatteri; Sorgi, Savio, Granieri, Poli; Longo, Rorato; Littori (cap.), Baldassi, Mastrorosa; Brua, Armenti; Zacchero, Zignone, Arbore. A disposizione: Gatto, Nevolo, Coda Cap, Bortolotto, Caruso, Marazzato, Chieppa.

Giovanni Martinetto, coach: “Partita molto più difficile di quanto possa far pensare il risultato. Inizio molto dinamico per entrambe le squadre. Monferrato ha più fisicità e si porta in parziale 15-3. I ragazzi, con orgoglio e maturità reagiscono e gradualmente entrano in partita finendo il primo tempo sul 10-15. Nella ripresa c’è una crescita fisica imponente di tutti e arriva una vittoria finale sofferta, ma decisamente meritata. Ci sono ancora molti aspetti tattici da sistemare in considerazione dei prossimi impegni con squadre ancora più competitive. Con Monferrato era determinante vincere per chiudere da secondi la fase 1”.

U19 31.10.21 Biella Rugby vs Eridania Rugby 26-7.

Brc: Negro; Panizza, Caputo, Cerchiaro, Ramella Bon; Sciarretta, Defilippi; Givonetti, Zanotti, Mafrouh; Cafaro, Bodone; Zanotti, Mureddu, La Cognata. A disposizione: Lemma, Cordaro, Vaglio Tessitore, Bertoni, Villano, Protto, Masotti

Andrea Caputo, coach: “Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Le mete di: Givonetti, Mureddu, Cerchiaro e Zanotti e le tre trasformazioni di Caputo sono, a sigillo di un’ottima prestazione collettiva che ha visto Biella avanti 26-0 al riposo. Bene tutti, un ringraziamento speciale ai tre ragazzi di Gattico che ieri hanno esordito con Biella Rugby”.

U15 30.10.21 a Grugliasco, triangolare con Cus Po e Cus Torino Brc vs Cus Torino

29-5. Mete: Pavesi (2), Berdariol, Rava e Rossi. Trasformazioni: Rava e Avanzi.

Brc vs Cus Po 45-5. Mete: Avanzi; Pavesi (2), Chiorboli (3), Corcoy. Trasformazioni: Pavesi, Avanzi (2), Rossi e Poli.

Brc: Castello, Avanzi, Bocchino, Bredariol, Bullegans, Chiorboli, Curatolo, Meneghetti, Panzerini, Pavesi, Poli, Rava, Rossi. A disposizione: Vatteroni, Corcoy, Guadagnolo, La Cognata.

Coach Edo Barbera: “Sensazioni molto positive dopo la seconda giornata di campionato. Inizio sottotono, ma con un’ottima reazione i ragazzi sono riusciti a recuperare la prima partita segnando un numero sufficiente di mete per ottenere il bonus. Nella seconda partita, nonostante la formazione rimescolata, si è svolta un’ottima prova. In generale è stata un’ottima prestazione. Si vedono i progressi del lavoro svolto ed è sempre più piacevole vederli procedere come un bel gruppo compatto”.

PLAY THE GAMES – Flag Rugby Unificato 30.10.21 Brc gialla vs Brc Verde 5

mete a 5. A seguire ‘Rugby for Inclusion’, incontro amichevole con la squadra Old Brc. Asad Verde vs Old 3-1; Asad Gialla vs Old Brc 2-1

Manuela Gremmo, responsabile e coach flag rugby unificato “È stata una bellissima esperienza di condivisione, inclusione, sport e amicizia”.