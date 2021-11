Legge di bilancio, Pella: "Ottimi i risultati ottenuti da Forza, lavoro corale condotto dal Presidente Berlusconi"

“Grazie al coordinamento costante condotto dal presidente Berlusconi, in queste ultime settimane in particolare, sugli obiettivi e sulle linee d'indirizzo da inserire all'interno del testo della Legge di Bilancio inviata a Bruxelles e approvata dal Consiglio dei Ministri, oggi possiamo esprimere soddisfazione rispetto ai risultati ottenuti, con la convinzione di poterli ulteriormente rafforzare attraverso la discussione parlamentare”.

A parlare il Capogruppo Commissione Bilancio per Forza Italia Roberto Pella. “In particolare – si legge nella nota stampa - la riduzione delle tasse per 12 miliardi come fattore di sostegno alla produzione e al lavoro, così come, in parallelo, il ridimensionamento dei bonus assistenzialistici; il miglioramento del quadro di politiche pubbliche per la spesa sociale; il maggiore slancio alla riforma della PA tramite anche l'adeguamento delle indennità per le cariche elettive a livello locale in grado di rafforzare il rapporto tra i livelli di governo e il quotidiano interfaccia con i cittadini; proroga del bonus per l'edilizia, messo a rischio dal caro materiali, dal caro energia e dalla grave carenza di lavoratori specializzati. Investiamo sul futuro e su un'idea di crescita strutturale del Paese, dopo un lungo periodo di doverosi stanziamenti emergenziali, la maggior parte dei quali in deficit. Tale situazione si potrà sanare solo se i provvedimenti messi in campo usciranno da una logica temporanea per abbracciare un approccio di medio e lungo periodo in grado di creare condizioni di sviluppo sostenibile e duraturo, opportunità e occupabilità, inclusione sociale. Obiettivi che continueremo a perseguire durante la discussione della Legge di Bilancio in Parlamento nelle prossime settimane”.