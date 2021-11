Cosa ci dicono gli astri a Novembre

Dal latino novem, "nove", perché era il nono mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo. Fin dagli antichi egizi, è consacrato al culto dei morti, usanza ripresa dalla religione cattolica in due ricorrenze: Ognissanti che il primo del mese ricorda tutti i santi, martiri e beati del Paradiso, in particolare quelli che non trovano spazio nel calendario; la Commemorazione dei Defunti che cade il 2 novembre.

In natura è tempo di semina, favorita dalle abbondanti piogge, ma anche di raccolta delle olive.



Fenomeno astronomico di maggior fascino, sono le Leonidi, uno dei più importanti sciami meteorici che si verifica ogni anno verso il 17 novembre.

Curiosità

17 Novembre 2010: l'UNESCO dichiara la dieta mediterranea, quale stile di vita sostenibile basato su tradizioni alimentari e su valori culturali secolari, patrimonio immateriale dell'umanità.

Proverbi:

Il mese di bruma (cioè novembre), dinnanzi mi scalda, e di dietro mi consuma.

Per San Martino castagne e buon vino.

Trenta dì conta novembre, con aprile, giugno e settembre; di ventotto ce n'è uno tutti gli altri ne han trentuno.

ARIETE

21 marzo – 20 aprile.

DENARO E LAVORO. Opportunità e belle notizie, le vostre capacità sono valorizzate dalle circostanze. Tutto vi sembra possibile anche…l’impossibile, per fortuna alcuni colleghi o compagni dimostrano grande senso pratico e vi aiutano a restare con i piedi ancorati alla…terra. Non permettete a ciò che non sapete fare di interferire con quello che invece…. Sapete fare!

AMORE E ARMONIA. Presi da obiettivi ambiziosi non darete molto spazio ai sentimenti, attenzione a non pentirvene. Forse dovreste ricordarvi che quando avete degli imprevisti l’ottima intesa con il partner vi aiuta a superarli, per cui non fate gli egoisti!

BENESSERE E SALUTE. Le energie positive di questo mese vi rendono particolarmente disponibili, avrete diverse occasioni per manifestare la vostra generosità e il vostro buon senso. Vitali e ambiziosi, desiderosi di ampliare gli orizzonti anche sul piano gastronomico: soia, alghe, miglio, avocado e papaya.

LEONE

23 luglio - 23 agosto.

DENARO E LAVORO. Discussioni e disaccordi sul lavoro vi spingono a chiudervi in voi stessi e nei vostri progetti, ma rendereste molto di più con l’appoggio delle persone che vi circondano. Un ottimo collaboratore si rivela poco “collaborativo” proprio in un momento difficile. Tenete duro e proseguite nei vostri progetti con caparbietà, quando vi ponete un obiettivo siete instancabili e riuscite a far fronte a un turbinio di impegni pur di riuscire in ciò che vi siete prefissati. Cercate solo di non pestare i piedi a qualcuno.

AMORE E ARMONIA. Il partner è assai reticente, ma ogni tanto ….esplode! Ancora un po’ di pazienza e finalmente, il vento girerà a vostro favore. Il vostro segno s’illuminerà rendendovi più disponibili alle relazioni sociali e all’amore e, molti problemi, troveranno la loro naturale soluzione. Meditate su di un’antica ricetta segreta: l’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi….

BENESSERE E SALUTE. Fate una cura depurativa e disintossicante, limitate i dolci e le proteine animali e concedetevi più relax. Le tensioni in famiglia si fanno più pressanti, evitate i conflitti e cercate di superare indenni il periodo attuale.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. Avete la fiducia dei colleghi e la meritate, ma i molti impegni lavorativi mettono a dura prova la vostra resistenza e la distrazione può farvi scappare un’occasione irripetibile. In arrivo interessanti novità ma evitate gli investimenti impegnativi e non smettete mai di credere nelle vostre capacità. Avete mai notato che anche le persone che affermano che tutto è già scritto e che non possiamo far nulla per cambiare il destino, si guardano intorno prima di attraversare la strada? Comunque vadano le cose voi cadete in piedi.

AMORE E ARMONIA. Se la persona amata conoscesse la forza dei vostri sentimenti, le parole dolci, appassionate e trasgressive che potreste sussurrare nell’intimità, sarebbe pazzo di voi. E allora cosa aspettate a dirle? Credete in voi stessi e scoprirete che le conquiste hanno un sapore più forte se ottenute lottando con le unghie e con i denti.

BENESSERE E SALUTE.

Riflettete nella serena intimità del vostro solido quadro famigliare e non abbiate troppi timori, con il supporto dei vostri cari e degli astri favorevoli, ce la farete.

TORO

21 aprile – 20 maggio.

DENARO E LAVORO. Avete colleghi affidabili che non perdono la “trebisonda” nei momenti più stressanti, mentre altri, con i quali avete diversi battibecchi, sono invidiosi e rovinano le vostre giornate con deliberata regolarità, Mantenete la calma, alzare la voce vi farebbe passare immediatamente dalla parte del torto. Chiacchere o bricolage sono modi per staccare.

AMORE E ARMONIA. Prima accomodanti e in seguito polemici, forse le puntualizzazioni del partner vi rendono nervosi. Provate a lasciare in disparte le preoccupazioni che più volte hanno tentato di mandare in tilt la vostra serenità, probabilmente sarà un periodo di minor passionalità, ma “addolcito” da altissimi livelli di complicità e scambio mentale con la persona amata.

BENESSERE E SALUTE. Attività fisica va bene ma non esagerate, prestate attenzione alla dieta. Un piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino è un vero toccasana. Controlli e check-up sono d’obbligo per prevenire.

VERGINE

24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. Il tuo fiore all’occhiello sono la razionalità e la prudenza, ma come il vento di maestrale che soffia forte nell’ambito economico del tuo entourage, vorrai spazzare via i rami secchi con una certa impazienza. Avete le idee chiare, chi ha a che fare con voi apprezzerà il vostro coraggio. I satelliti coadiuvano il pensiero positivo e la realtà può divenire…brillante, dopo un lungo periodo da formiche arriva il momento da cicale. Non pensate che un progetto finanziario sia impossibile da realizzare, chi si rivelerà in grado di spostare una montagna, avrà iniziato rimuovendo una piccola pietra per volta.

AMORE E ARMONIA. Le testimonianze di amicizia sono sempre gradite. Siete affascinati e colpiti da una persona che giudicate…straordinaria, sappiate vedere oltre l’apparenza.

BENESSERE E SALUTE. Tutto gira per il verso giusto, avete voglia di godervi la vita e questo è proprio il momento di approfittarne. Si prospettano entrate e uscite inaspettate di denaro, sarà meglio evitare spese dettate dall’impulsività. Valutate bene prima di decidere su ogni iniziativa.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Idee confuse che diventano chiare di fronte a un’eventuale situazione di emergenza, a poco a poco tutti i pezzi del puzzle andranno a posto e il risultato sarà molto positivo. Perseverate nel raggiungimento della meta ma non ostinatevi, la perseveranza deriva da una forte volontà mentre l’ostinatezza è dovuta ad una forte…. Mancanza di volontà. Dal punto di vista economico momento senza infamia né lode, attenzione a non commettere imprudenze con investimenti inappropriati o cedendo alle richieste di amici o famigliari.

AMORE E ARMONIA. E’ probabile che possano tornare a galla situazioni complicate, specialmente quelle irrisolte, ma se la vostra unione sentimentale è solida, non si profila nessuna crisi anzi, con ogni probabilità, la complicità si rinnoverà nell’eros. Se al contrario prevarrà il desiderio ad osare e tentare nuove strade, sarete stupiti dal numero e dalla varietà di possibili partner interessanti.

BENESSERE E SALUTE. Le Stelle portano la fine di un ciclo, ma lasciano intravedere l’inizio di un altro più gratificante e appagante. Le giornate favorevoli portano felici intuizioni per trionfare sulle avversità.

GEMELLI

21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. Le attività consuete, sommate a diverse nuove opportunità, rendono il lavoro più impegnativo, ma dovrebbe valerne la pena. Cercate di definire gli affari o i lavori più importanti, entro un breve lasso di tempo, dopo potrebbero sorgere alcuni contrattempi. Spirito d’iniziativa, diplomazia e, un po’ di fortuna sono i vostri assi nella manica. Sussiste la probabilità fondata di avere colpi di fortuna od occasioni propizie nel settore finanziario e/o del benessere famigliare. Amate viaggi e spostamenti ed a ragione…aprono nuovi orizzonti.

AMORE E ARMONIA. La vostra anima gemella, non necessariamente deve vedere la vita come voi, ma la deve integrare, stabilendo non un semplice e banale compromesso, ma una complementarietà vera ed affidabile. Periodo propizio a giornate emozionanti e notti …infuocate.

BENESSERE E SALUTE. In genere cauti e misurati, vi lascerete tentare da piccoli e grandi eccessi di varia natura…Riequilibratevi con agrumi, tisane e tanta acqua oligominerale. Rammentate che il quadrangolo della salute coinvolge cibo, riposo, aria fresca ed esercizio fisico.

BILANCIA

23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Idee confuse…per fortuna avrete la sorte dalla vostra parte e riuscirete a cavarvela. Possibili imprevisti e forse anche qualche colpo di scena. Cercate di difendervi con la serietà e la dedizione. Chiedete consigli e appoggi agli amici più affidabili, i progetti non ben definiti possono prendere forma solo grazie alla collaborazione con i colleghi. Se avete delle iniziative da prendere fatelo, cercate di mettere a punto i progetti che avevate in sospeso, evitando di “buttarvi” in un’impresa o un rischio che non condividete.

AMORE E ARMONIA. In amore riuscite a instaurare un rapporto di amicizia e complicità che vivifica e rinsalda la vostra unione. La persona amata vi aiuta in tutto se ne seguirete i consigli e il cuore potrà volare talmente in alto che nessuno riuscirà più a fermarlo.

BENESSERE E SALUTE. Una notizia sgradita può anche essere ignorata. Contrastate il nervosismo con un’alimentazione leggera, privilegiate frutta fresca e verdura cruda, ginnastica dolce e musica rilassante. Dedicatevi ad uno sport e fidatevi dei consigli di una persona anziana, a voi vicina.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. Lavorate seguendo l’istinto e seguendo l’istinto, nell’ambito lavorativo vi valutano positivamente. Tutto procede al meglio ma un’eccessiva sicurezza può spingervi a fare passi falsi, sforzatevi di essere lucidi per mantenere sempre il controllo della situazione. Ricordate che la motivazione è ciò che vi spinge a fare qualcosa mentre l'abitudine, è ciò che vi fa continuare ad andare avanti a farla.

AMORE E ARMONIA. Alti e bassi che peraltro non mutano la situazione di fondo. Forse è il momento per prendervi una pausa, magari un lungo weekend vi farà recuperare equilibrio e serenità e il rientro potrebbe essere dolcissimo.

BENESSERE E SALUTE. Resistete, ci vuole ben altro per mandarvi in frantumi. Entrate finanziarie buone, state solo attenti a non strafare o a farvi attrarre da qualche buona occasione…che cela in realtà un trabocchetto.

CANCRO

22 giugno – 22 luglio.

DENARO E LAVORO. Fare nuove scelte di percorso in preda all’emotività non è la cosa giusta, provate di rimandarle a tempi migliori. Il riportare a galla disaccordi e problemi non è una punizione, ma piuttosto una irripetibile opportunità, che vi permetterà di mettere la parola fine a tutte quelle situazioni che non garantiscono più nessun genere di soddisfazione. Periodo non brillantissimo, forse conviene comportarvi da brave formichine, almeno momentaneamente, in vista di un periodo successivo divertente e spensierato.

AMORE E ARMONIA. Se il partner tentenna lo metterete alle strette, più che lo slancio per voi conta l’affidabilità, e la troverete se saprete usare parole dolci e maliziose per far breccia nel cuore di chi vi è accanto. Per i single tanta voglia di comunicare e un inatteso colpo di fulmine in agguato.

BENESSERE E SALUTE. Viziati e capricciosi, a causa di gusti troppo raffinati…cercate di non essere troppo esigenti: è meglio possedere diamanti di seconda scelta che non possederne affatto.

SCORPIONE

23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. I pianeti sembrano essere dalla vostra parte, puntate in alto senza timori. Se desiderate migliorare o cambiare la vostra situazione, la meta è più vicina di quanto pensiate. Di solito volete avere ragione e non ascoltate nessuno. Ricordatevi che i buoni consigli di esperti e amici, vanno tenuti nella giusta considerazione ma devono essere filtrati usando la logica e le proprie capacità mentali. Concluderete delle buone operazioni finanziarie ma le relazioni sociali sono tese, cercate di sfoderare una maggiore diplomazia.

AMORE E ARMONIA. Sarete alle prese con una delle decisioni più importanti, nell’ambito della vostra vita privata. Se siete single sarete pronti a riscoprirvi vivaci e seduttivi, pronti a vivere nuovi incontri.

BENESSERE E SALUTE. Avete la tendenza a disperdere le energie con conseguente accumulo di stanchezza e rischio di distrazioni. Sono consigliabili moderazione, prudenza e riposo. Integrate con oligoelementi e una spremuta o un frullato di frutta fresca al mattino, tonificano e aiutano a superare il momentaneo calo energetico.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. L’impegno che vi viene richiesto nel seguire un progetto finanziario o lavorativo è molto, ma saprete tenere testa alla situazione dimostrando tutte le vostre capacità. Dopo questo sforzo intenso le circostanze vi obbligheranno a rallentare il ritmo. Lottate per cambiare abitudini ed attitudini che non vi appartengono più, ridimensionate le aspettative canalizzando le energie verso mete impreviste. Non commettete l’errore di considerare colleghi e famigliari come fossero una vostra proprietà privata e privi di necessità.

AMORE E ARMONIA. Le turbolenze stellari sono finite. Una particolare gentilezza vi predisporrà ad andare incontro alle esigenze della persona amata, sarete affettuosi e premurosi. Anche in silenzio vi fate capire molto bene dal partner, e con un po’ di dolcezza, ammorbidirete le posizioni nelle controversie. Di voi il partner comprende pensieri e sentimenti.

BENESSERE E SALUTE. La vittoria è più dolce se rispettate le regole del gioco. Gioia di vivere, decisione, esuberanza, creatività e comunicativa: queste le parole chiave del periodo attuale. Se adotterete un corretto regime alimentare potrete ovviare ai problemi di stomaco, glicemia e sovrappeso. Date più spazio al tempo libero!

