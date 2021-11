Rassegna Cinquatacinque, Canova Trio al Biella Jazz Club - FOTO

Domani, martedì 2 novembre alle 21,30, nell'ambito della stagione Rassegna Jazz "Cinquantacinque", sale sul palco di Palazzo Ferrero il gruppo "Canova Trio" composta da: Elisa Marangon, voce e pianoforte, Roberta Brighi, basso elettrico e voce, Massimiliano Salina, batteria.

Canova è un piccolo borgo medioevale, immerso nella natura della Vald'Ossola. Un villaggio di case in pietra e legno, abitato da diversiartisti. Ed è anche il luogo in cui, cinque anni fa, questo trio è nato grazie all'incontro spontaneo di tre amici.

Da subito si è distinto da molti gruppi di jazz innanzitutto per la doppia, ma non totale, presenza femminile: la cantante e pianista Elisa Marangon, ruolo assai raro nel mondo del jazz italiano e la giovane e dotata bassista elettrica Roberta Brighi, il tutto bilanciato dall'unica presenza maschile, l'eclettico batterista Massimiliano Salina.

Nel tempo, i percorsi ed i gusti personali, così come la voglia di sperimentare e rischiare, hanno permesso al gruppo di lavorare su brani originali ed arrangiamenti del tutto personali, caratterizzati da ricerca ritmica e liricità, ispirandosi alla musica jazz nordeuropea (come Kenny Wheeler, Ewan Svensson, Norma Winstone), così come al jazz americano, al neo soul e all'R&B moderno (come Robert Glasper, Gretchen Parlato).

Martedì prossimo, 9 novembre, è atteso il duo chitarristico di Luigi Tessarollo e Roberto Taufic, mentre mercoledì 10 lo straordinario concerto di Peter Erskine con Alan Pasqua al pianoforte e Darek Oles al contrabbasso.

La prevendita viene effettuata in sede. Per informazioni info@biellajazzclub.com .