Arte al centro, al via sabato tra mostre incontri e seminari, FOTO

"Arte al Centro" è una rassegna, giunta quest’anno alla ventitreesima edizione, di mostre, incontri e seminari che raccontano pratiche artistiche di trasformazione dei contesti sociali in cui si sviluppano, realizzate da Cittadellarte e dalla sua rete internazionale consolidata negli anni.

La rassegna comprende nuove mostre intese come dispositivi di attività aperti alla collaborazione di diversi soggetti oltre che alla fruizione da parte dei visitatori. "Arte al Centro" si coniuga quest’anno con il Festival Città Arcipelago – creatività e sostenibilità in Festival e mette l’arte al centro di Biella e del Biellese, declinando la designazione Unesco sui binari che il simbolo del Terzo Paradiso indica: creatività e responsabilità.

Sabato a Cittadellarte sono state inaugurate le mostre “BIELLA CITTA’ ARCIPELAGO” sostenibilità e creatività in atto nel biellese, Universario, Esposizione Permanente di Pisteletto, “CIRCULART 2021 - ARTE INTESSUTA NELLA FILIERA”, “OVER TIME” videoinstallazione dell’artista Laura Pugno, “NOMADE” opera di Enrica Borghi, “CERVO PROJECT ROOM”, “CORPI IN PIENA”, "ALICE OLTRE IL LOCKDOWN", “ARTE DELL'EQUILIBRIO / PANDEMOPRAXIA, LA MOSTRA” .

Per maggiori informazioni: termeculturali@cittadellarte.it

In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l’accesso è possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.