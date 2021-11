Perde controllo auto, abbatte parapedoni e finisce contro muro in pietra nella vicina Valsesia

Per cause da accertare, forse l'asfalto reso viscido dalle piogge, un'auto ha sbandato ed è andata a urtare le ringhiere che delimitano il passaggio pedonale, abbattendole e finendo contro un muretto in sasso.

Il sinistro autonomo è avvenuto nella mattinata di oggi, 1° novembre, a Varallo. L’occupante è stata estratta e portata per accertamenti all’ospedale di Borgosesia. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, ambulanza del 118, Carabinieri e Polizia Locale.