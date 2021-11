I Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Oleggio sulla SP527 al km 52 per incidente stradale che ha coinvolto due auto e provocato quattro feriti di cui uno elitrasportato.

Le squadre in posto provvedevano all'estricazione di due dei 4 feriti e alla messa in sicurezza dello scenario in collaborazione con il personale del 118 e della Polizia Locale di Oleggio.