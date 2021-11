Alle 8.30 di oggi, lunedì 1 Novembre, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Novara è intervenuta sulla SS341 a Galliate per un incidente stradale con due auto coinvolte. In collaborazione con personale 118 si provvedeva a estricare dalle auto i feriti e mettere in sicurezza le auto.

In posto la Polizia Stradale che provvedeva a chiudere temporaneamente il tratto di strada interessato.