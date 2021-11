Vandali a Candelo, la furia di Gelone: “Invito responsabili a farsi avanti per evitare conseguenze più gravi”

È proprio vero che i vandali non vanno mai in vacanza. L'ennesimo atto di inciviltà si è verificato a Candelo, al Parco dell'Albero d'Oro, in via XXV Aprile. Diversi i danni registrati, come si evince dalle fotografie pubblicate dal sindaco Paolo Gelone sulla propria pagina Facebook.

“Questo non possiamo accettarlo, questa non è la Candelo che stiamo costruendo insieme – si legge nel post - Perciò non ci limiteremo a sistemare la zona o a condannare solo a parole questi vandalismi. Stiamo per verificare le registrazioni della telecamera presente in questa zona. E abbiamo ottenuto un contributo ministeriale con il quale installeremo presto altre telecamere nel paese. Ci stiamo impegnando con tutte le forze per una Candelo più bella, pulita, viva: non saranno di certo queste azioni stupide e vergognose a fermare quest'onda positiva. Invito i responsabili a farsi avanti per evitare conseguenze più gravi”.