Nuovo incidente stradale a Biella, scontro alla rotonda di via Addis Abeba (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 15.30 di oggi, 1° novembre, alla rotonda di via Addis Abeba. A rimanere coinvolte nello scontro due autovetture che hanno riportato alcuni danni alle carrozzerie.

Inoltre, stando alle prime informazioni raccolte, sembra che una persona sia stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Biella per la viabilità e la raccolta dei rilievi che stabiliranno ciò che è effettivamente accaduto.