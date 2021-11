Mongrando, si riunisce la comunità per la cerimonia del 4 novembre

La comunità di Mongrando si ritrova per la cerimonia del 4 novembre. La manifestazione, in programma domenica 7 novembre, prevede il raduno dei partecipanti alle 10 al Monumento ai Caduti di Mongrando Ceresane (Piazza XXV Aprile); a seguire, benedizione delle Corone e deposizione presso il Monumento ai Caduti di Mongrando Ceresane e al Monumento ai caduti in Frazione Curanuova. Alle 11 Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Mongrando Curanuova. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme Covid finalizzate al contenimento del contagio epidemiologico.