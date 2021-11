IV Novembre 2021 - fiori a Nuraghe Chervu

La ricorrenza del IV Novembre, giornata in cui si celebrano le Forze Armate e l’Unità Nazionale, quest’anno è anche la ricorrenza del Centenario della traslazione delle spoglie del Milite Ignoto all’Altare della Patria in Roma. La celebrazione dei Santi e dei Defunti è dunque anche l'occasione per rendere omaggio, insieme al ricordo dei figli di Sardegna e dei giovani Biellesi caduti nella Grande guerra, tutti i defunti della nostra comunità mediante la deposizione di fiori nei luoghi della memoria.

A Biella, presso l’Area Monumentale di Nuraghe Chervu, rinnovando un omaggio che si perpetua negli anni, le Famiglie Carta e Bosincu, a nome di tutta la Comunità sarda, hanno deposto fiori rossi e bianchi – i colori delle mostrine della Brigata “Sassari” - ai piedi del grande menir che reca incisa la dedica “Agli intrepidi Sardi della Brigata “Sassari” nel comune ricordo dei 13.602 figli di Sardegna e dei 523 giovani biellesi Caduti per l’Unità d’Italia.