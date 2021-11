Ctv: indagine sui bisogni degli enti del terzo settore, un nuovo questionario

Il CTV grazie alla collaborazione di UPO Università del Piemonte Orientale, è impegnato da diversi anni in un lavoro di ricerca in questo ambito. Nel corso del 2019 è stato strutturato un questionario volto a rilevare due aspetti: da un lato il grado di valutazione dei servizi ricevuti dagli ETS nel corso del 2018; dall’altro i bisogni degli ETS del territorio, a partire da problemi e opportunità che le organizzazioni possono individuare nel proprio funzionamento.

Nel corso del 2020, all’indagine quantitativa sono state affiancate delle interviste che ci hanno permesso di approfondire e chiarire meglio i bisogni emersi e pianificare gli interventi di CTV verso e con gli ETS delle province di Vercelli e Biella.

Le risposte rimandano una fotografia del Terzo Settore locale che necessita di:

– risorse umane più numerose, più competenti e giovani

– le reti, di più, più stabili e più efficaci

– risorse economiche e materiali, di più e più stabilisupporto per

– la trasmissione dei valori del volontariato e la comunicazione

– la coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento.

– la digitalizzazione

– l’analisi dei bisogni del territorio

Questi bisogni che abbiamo raccolto negli ultimi due anni sono alla base delle riflessioni per la programmazione relativa al 2022. Siamo però consapevoli anche di come siano stati complessi i mesi della pandemia e crediamo che alcune trasformazioni e cambiamenti della società possano avere avuto ripercussioni anche sul Terzo Settore. A questo vanno aggiunte anche altre istanze di trasformazione collegate ad adeguamenti normativi, ecc. Alla luce di questo, fermi restando i bisogni raccolti nell’indagine del 2019 e 2020, chiediamo il vostro prezioso aiuto: le vostre risposte sono utili per aggiornare le informazioni e attualizzare alcuni aspetti relativi ai vostri bisogni.