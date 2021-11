Cossato, la castagnata benefica di Auser, Ordine Malta e Assunta è un successo: “Nonostante pioggia e vandali”

“Il bilancio di questi tre giorni è più che positivo. Spiace solo per il tempo inclemente e i vandali che hanno colpito nella notte di Halloween”. Parola del presidente dell'Auser Cossato Marco Abate che, insieme all'Ordine di Malta e alla Parrocchia dell'Assunta, hanno dato vita alla castagnata benefica ad offerta, nel piazzale del cimitero, in occasione della festività di Ognissanti.

Una tre giorni contrassegnata dalla pioggia battente e dall'azione incivile di alcuni che, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, hanno pensato bene di piegare e danneggiare gravemente alcuni gazebi adibiti alla castagnata. “Nonostante alcuni cretini, siamo andati avanti ma certi comportamenti fanno pensare – spiega Abate – Quando siamo arrivati stamattina pensavamo che la pioggia ci avesse messo lo zampino. E invece era opera dell'uomo. Ho segnalato l'accaduto ai Carabinieri: non faremo denuncia ma sono atti che non possiamo accettare. Purtroppo sembra non esistere più la conoscenza dell'educazione”.

Nonostante questo, l'evento benefico ha fatto registrare una buona affluenza. “Le persone hanno compiuto una buona azione solidale – conclude Abate – Un ringraziamento lo rivolgerei a tutti i Volontari Croce di Malta, Parrocchia dell'Assunta e Auser Cossato, sempre in pista, e a tutti i cossatesi e non, che sono passati a trovarci”.