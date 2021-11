“Su Nuraghe Calcio Biella” vince 9-3 contro “Sbronzig Lisbona”

Continuano gli incontri di allenamento di “Su Nuraghe Calcio Biella” in vista del campionato provinciale organizzato sotto le insegne di A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Durante la partita amichevole svoltasi lo scorso 25 ottobre a Biella, Centro sportivo San Biagio, Su Nuraghe Calcio Biella” ha inanellato una nuova vittoria: 9-3 contro “Sbronzig Lisbona”, formazione coordinata da Edoardo Zortea.

Risultato che premia la cura e l’attenzione con cui Gaspare Carmona e Roberto Geromel organizzano e coordinano gli incontri prima e durante le discese in campo del gruppo di amici con gli storici colori dei Quattro Mori di Sardegna, sempre più affiatati, atleticamente preparati, che fanno ben sperare. Con il campionato ormai alle porte – la data di inizio è stata calendarizzata per la seconda settimana di novembre – una nuova partita amichevole è in programma martedì 2 novembre, alle ore 20:30, in via Fratelli Carlo e Nello Rosselli, presso il Centro sportivo San Biagio. Nell’occasione, “Su Nuraghe Calcio Biella” sfiderà “Algida”, formazione coordinata da Simone Rosin.