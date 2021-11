Provincia, a dicembre le elezioni del nuovo consiglio

Si svolgeranno il 18 dicembre le elezioni per il nuovo consiglio della Provincia di Biella, con indizione dei comizi dall'8 novembre e termine per presentazione delle liste il 28 novembre. Liste che devono essere composte da un minimo di 5 ad un massino di 10 candidati, i quali devono essere sindaci e consiglieri in carica nei comuni delle provincia, e che saranno eletti dai loro colleghi.

Questa è stata una delle comunicazioni che ha aperto il consiglio della Provincia di Biella d venerdì 29 ottobre, presieduto dal vice presidente Emanuele Ramella Pralungo, il quale ha assunto l'incarico di presidente facente funzione fino alle elezioni, in quanto il presidente uscente, Gianluca Foglia Barbisin, non ricopre più la carica di sindaco.

Ramella Pralungo ha inoltre comunicato che sono stati pubblicati i bandi per gli incarichi ai progettisti dell'allargamento della Strada Trossi e della Tangenziale Valle Elvo, finanziati con fondi provinciali per 600-700 mila euro. Progettazioni che rientrano nell'accordo, formalizzato lunedì 25 ottobre, con Regione Piemonte in merito agli interventi sulle arterie biellesi di collegamento rapido, che comprende anche il completamento del terzo lotto del Maghettone (tratto dal municipio di Cerrione all'ex bretella Anas) e l'allargamento della variante Mottalciata-Cascina Donna.