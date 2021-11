Natale a Cossato tra tradizione e sapori piemontesi

A Cossato il Natale 2021, organizzato da Cossato Shop ed Amministrazione Comunale, sarà un mix di tradizione, pattinaggio e prodotti piemontesi tipici come il tartufo ed il cioccolato grazie alla presenza degli stand gastronomici di Artigian Gusto.

“Siamo molto contenti della presenza, per la prima volta nel Biellese, di Artigian Gusto, progetto sia commerciale che culturale.- afferma Franco Basone, presidente di Cossato Shop – E della vicinanza di tutti i commercianti per il cofinanziamento della pista di pattinaggio su ghiaccio”.

Domenica 14 novembre, in via Lamarmora, gli stand gastronomici di Artigian Gusto inaugureranno il programma insieme ai giochi in legno per piccini e grandi, ed al mercatino degli ambulanti biellesi in via Mazzini.

Si proseguirà sabato 4 dicembre con l'accensione dell'albero di Natale in piazza Chiesa, e l'inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Croce Rossa Italiana, che sarà aperta fino alla Befana. Domenica 5 dicembre torna Artigian Gusto insieme al mercatino di Natale in via Mazzini ed a Babbo Natale, che aspetterà i bambini nella sua Casetta.

Il Comune di Cossato ha investito 19 mila euro per le luci di Natale e 8,5 mila euro per la pista di pattinaggio. “Questa pista è una new entry per Cossato, – dichiara l'assessore al commercio Sonia Borin – e sarà facilmente raggiungibile in quanto, nonostante gli allestimenti, l'accesso a piazza CRI sarà sempre libero . Quanto alle luci, l'impresa che le installa ci ha promesso di stupirci con nuovi effetti scenografici”.