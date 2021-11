Cena speciale a Zimone per oltre 50 sindaci biellesi

Oltre 50 sindaci biellesi si sono ritrovati a Zimone nella serata di giovedì, 28 ottobre, per una cena a base di fritto misto alla piemontese e altri piatti della tradizione nostrana.

Una serata conviviale che aveva l'obiettivo di ritrovarsi in presenza dopo quasi due anni di videoconferenze e incontri a distanza, dovuti all'emergenza pandemica. “L'idea della cena è nata a Oropa, nel corso della V° Centenaria Incoronazione della Madonna – spiega il sindaco, e organizzatore dell'evento, Piergiorgio Givonetti – Insieme ai colleghi di Mezzana, Alfio Serafia, e Cerrione, Anna Maria Zerbola, abbiamo lanciato la proposta ed è stata ben accolta da tutti i primi cittadini biellesi. Era un modo per ritrovarsi, in un incontro formale, dopo quasi due anni di emergenza sanitaria”.

Presenti nel piccolo comune della Serra tantissimi sindaci, con un'abito d'eccezione: niente fascia tricolore ma una simpatica maglietta recante la scritta “La culpa a l'è sempre dal sindac”. “Ennesima dimostrazione del bel clima che si è respirato durante la serata – sottolinea il sindaco di Mongrando Antonio Filoni – Ci siamo svagati un po' dalla solita routine: è stato un evento ben riuscito e va assolutamente replicato. È il segnale che il nostro territorio è più unito che mai, al di là delle diverse visioni politiche che ognuno può esprimere liberamente”.

Pienamente soddisfatto anche Givonetti: “C'è tanta voglia di ripartire dopo quasi due anni di pandemia. Il Covid ci ha messo alla prova ma ne siamo usciti più uniti che mai. La cena dell'altra sera ha saputo cementificare ancora di più i rapporti di stima e amicizia tra noi sindaci. La serata è stata un autentico successo”.