Buoni spesa alimentari e contributo per l'affitto: a Vigliano c'è tempo fino a dicembre per le domande

L’amministrazione comunale di Vigliano Biellese ha previsto per i nuclei familiari in situazione di difficoltà economica derivante o acuita dall'emergenza sanitaria in atto, due distinte misure a sostegno del pagamento dell'affitto per gli alloggi di tipo abitativo e buoni spesa - gift card.

La prima misura è un contributo che ti aiuta a pagare l’affitto di casa se sei in difficoltà economica, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Puoi chiedere questo contributo se sei in affitto: da un privato o società, sul libero mercato (compreso il canone concordato). NON puoi chiedere il contributo se vivi in una casa di Edilizia Residenziale Pubblica (alloggi ATC, case popolari, case comunali etc.). Per chi è in regola con i pagamenti, verrà erogato direttamente al richiedente/inquilino (previa verifica delle ricevute attestanti il pagamento dei canoni del periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021); Per chi non è in regola con i pagamenti, il contributo sarà erogato direttamente al proprietario di casa (locatore). Può essere richiesto un solo contributo affitto per ogni alloggio, questo significa che può fare domanda un solo componente della famiglia.

I buoni spesa alimentari, sotto forma di gift card, sono da utilizzare presso i supermercati convenzionati per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, erogati alle famiglie in difficoltà economica. Puoi accedere all’erogazione dei buoni spesa alimentari e al contributo per i canoni di locazione per emergenza COVID-19 se hai questi requisiti: sei residente a Vigliano Biellese; hai un contratto di affitto regolarmente registrato e attivo da almeno gennaio 2021; hai un Indice di situazione reddituale (ISR) del nucleo familiare – come risulta dall’attestazione ISEE 2021 in corso di validità (ORDINARIO O CORRENTE) che dovrà essere: uguale o inferiore ad € 13.405,08 per un nucleo di 2 persone; uguale o inferiore ad € 14.405,08 per un nucleo di 3 persone; uguale o inferiore ad € 15.405,08 per un nucleo di 4 o più persone. Situazione di difficoltà economica causate anche dall’emergenza sanitaria Covid-19: Puoi partecipare al bando anche se percepisci il REI, Reddito di Cittadinanza, la pensione di cittadinanza oppure altre misure a sostegno del reddito e/o ammortizzatore sociali.

Le domande per entrambi i sostegni (affitto e buoni spesa) devono essere presentate entro e non oltre le 12 DI venerdì 10 dicembre, utilizzando l’apposito modulo in allegato, e in distribuzione presso gli uffici comunali. Le domande potranno essere compilate anche sul momento, con l’assistenza degli incaricati allo sportello, previo appuntamento, che deve essere preventivamente concordato telefonicamente con gli operatori.

Anche in caso di istanza precompilata dal richiedente, per effettuare la consegna della domanda presso gli uffici comunali, è necessario concordare un appuntamento. Per informazioni e prenotare un appuntamento, telefonare al n. 015/512041 dal lunedì al venerdì, ore 9-12.