Vittoria per la Scuola Pallavolo Biellese, archiviata la pratica Parella

Grande vittoria per la Scuola Pallavolo Biellese, che sconfigge i giovani di Parella per 3 a 0 e si aggiudica i tre punti in palio della gara. Buona prova dei ragazzi di coach Di Lonardo, che si risollevano dopo l’amara trasferta a Santhià.

“Sono contento per questa mia prima partita da titolare - dice Luca Guala, schiacciatore biellese -. Sicuramente siamo soddisfatti della prestazione, perché serviva una vittoria per scuoterci e iniziare a giocare come sappiamo. La mia prima partita da schiacciatore è stata una buona esperienza, adesso la testa va subito alla prossima settimana con la trasferta a Vercelli.”

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Parella 3-0

Parziali: 25-15; 25-17; 25-18

SPB: Bagnasco 6, Bertoni 0, Guala 10, Marchiodi 3, Rastello 0, Ricino 13, Scardellato 17, Silvestrini 2. Libero Vicario. NE: Brusasca, Gallo.