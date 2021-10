Vittoria di carattere per TeamVolley, 3-1 con Torino

Percorso netto dopo le prime due partite per le ragazze del bonprix TeamVolley in Serie C. Vinta la gara d'esordio in casa, le biancoblù hanno riposato già al secondo turno per poi disputare la terza giornata di campionato nuovamente tra le mura amiche del palasport di Lessona. Ieri sera il sestetto di coach Fabrizio Preziosa ha superato 3-1 la forte ASD Sporting Torino, formazione giovane ma molto tecnica allenata dal coach biellese Riccardo Appi.

Il primo set, anche se sostanzialmente equilibrato ha visto comunque prevalere le biancoblù (25-21) che hanno fatto valere il loro impatto e la loro esperienza. Sono stati infatti due errori delle ospiti, propiziati da Letizia Gualinetti, a chiudere la prima frazione di gioco. Molto equilibrio anche in avvio del secondo parziale con le ospiti che cercano di riequilibrare il match utilizzando al meglio il fondamentale della battuta e mettendo sotto pressione il bonprix TeamVolley. Ciò nonostante, le biancoblù riescono a mantenere il comando delle operazioni fino al 7-4 (con un altro errore delle torinesi). Poco dopo, un attacco fuori di Gualinetti permette allo Sporting di riagganciare le padrone di casa sull'8 pari.

A questo punto, l'inerzia della partita cambia, e le torinesi sembrano più lucide oltre che aggressive della squadra di coach Preziosa. Un paio di ace del forte centrale torinese, Elenza Felzia, permettono allo Sporting di allungare sul 12-8 (poi 9-13 grazie ad un errore in battuta di Barbonaglia). Massimo vantaggio torinese sul 10-16, con un break che scava il solco tra i due sestetti in campo e che regala alle atlete di Riccardo Appi il vantaggio necessario per chiudere in tranquillità la frazione, lasciando a 15 le biancoblù.

Grande equilibrio anche all'inizio del terzo set, poi sono ancora le torinesi ad innestare la marcia più alta e a mettere la freccia: l'ace del 3-7 costringe coach Preziosa a spendere un timeout. Ancora pochi punti e il bonprix TeamVolley torna sotto, con il carattere più che con la tecnica: un bel punto di Loro Piana dalla seconda linea, e un ace di capitan Gaito portano le padrone di casa ad impattare sull'11-11. Dopo un attacco fuori delle ospiti (12-11), è coach Appi a chiedere il minuto di sospensione per parlare con le sue atlete. L'uscita dal timeout è biancoblù: Gualinetti e Peruzzo mettono a segno due punti di seguito (14-11), ma tre errori in successione del TeamVolley regalano una nuova parità alle torinesi sul 14-14. Peruzzo e Biassoli (con un ottimo muro) riportano avanti le biancoblù. Zatta indovina l'angolo giusto e sigilla il 21-15.

Gualinetti, ancora Zatta e una bella schiacciata di Bibi Biasin concedono al TeamVolley il primo set point. Peruzzo non capitalizza il suo turno in battuta, ma per fortuna le ospiti si fanno male da sole con un altro errore dalla linea di fondo campo (25-19). Le prime battute del quarto ed ultimo parziale mettono in evidenza Beatrice Gerbino, poi Gaito e compagne tornano a condurre i giochi: prima arriva la parità a 5 grazie a un ace di Letizia Gualinetti, poi lo Sporting attacca fuori (6-5). Il 9-5 regala al pubblico dell'impianto di Lessona che le ragazze di coach Preziosa possano scappar via, ma le torinesi non ci stanno. Ancora Gerbino firma il punto dell'11 pari, quindi le ospito mettono la testa avanti: 11-12 e timeout Preziosa. Gaito attacca fuori ma Biassoli non sbaglia e la bonprix resta lì.

Si procede punto a punto fino al 22 pari, ad opera della torinese Calcagno, poi le ospiti si portano sul 24-22 e inizia il valzer dei timeout e dei cambi per lo sprint finale. Coach Fabrizio Preziosa riesce a sparigliare gettando nella mischia Levis, Daffara e Zatta, così il TeamVolley impatta a 24. Le padrone di casa vincono set e partita chiudendo le maglie della difesa: il muro biancoblù mette a terra il pallone del definitivo 26-24 che fa letteralmente esplodere il palasport di Lessona. «L'abbiamo vinta più di carattere che di tecnica - spiega coach Fabrizio Preziosa a fine partita -. Lo sapevamo che avremmo dovuto soffrire, con le ragazze ne abbiamo parlato giusto la sera prima del match, al termine dell'ultimo allenamento. Quella di stasera è una vittoria importante nell'economia di un campionato, perché siamo riusciti a portarci a casa tre punti giocando male ma coinvolgendo tutto il roster, anche nei momenti decisivi della match».

«Abbiamo giocato un primo set molto tirato e siamo arrivate al secondo piuttosto affaticate - spiega Letizia Gualinetti -. Brave loro ad approfittare del nostro momento di appannamento e brave noi a non mollare mai fino alla fine. Loro hanno messo in mostra un gioco più veloce del nostro ma noi siamo state efficaci con la nostra battuta, che le ha messe in difficoltà con la ricezione. Dobbiamo ancora lavorare molto sul muro-difesa, è uno dei nostri punti di forza, ma stasera è andato più volte in affanno proprio a causa della loro rapidità. Abbiamo vinto con il cuore e sono molto felice di questo risultato, ci siamo tolte un bel peso dalle spalle».

BONPRIX TEAMVOLLEY - ASD SPORTING TORINO 3-1

Parziali: 25-21, 15-25, 25-19, 26-24

TeamVolley: Biassoli, Barbonaglia 4, Peruzzo 4, Loro Piana 5, Gualinetti 19, Gaito 8, Biasin 7, Levis, Daffara 1, Zatta 5, Cimma (L). Allenatore: Fabrizio Preziosa. Vice: Paolo Salussolia.