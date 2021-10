Rugby, Biella supera i Centurioni e conquista il 2° posto

Termina con la seconda vittoria consecutiva di Biella sul campo di casa, la battaglia ingaggiata al terzo turno di campionato con I Centurioni. Il termine ‘battaglia’ non è usato a caso perché, tralasciando i primi quindici minuti di gioco con Grosso e compagni in leggero brain lock e gli avversari avanti di tre calci piazzati per un totale di nove punti, il resto della gara è stato un continuo confronto uomo a uomo. Si potrebbe dire anche ‘mischia a mischia’, giusto per sottolineare che il gioco degli avanti, oggi, è stato piacevolissimo e determinante.

Ripresa la concentrazione e fatto il punto sulla disciplina, Biella ha concesso sei punizioni agli avversari in meno di un quarto d’ora, i padroni di casa iniziano a fare sul serio. Lumezzane in difesa, libera i ventidue calciando. Touche per Biella che vince la contesa e torna nei ventidue. Riscuote il gettone di una punizione regalata dalla mischia avversaria e Benettin decide di non spenderlo andando ai pali. Cerca la rimessa laterale, fase di gioco che per tutto il match ha messo in risalto i saltatori Vezzoli e Boccardo bravissimi a prendere, rubare e addirittura interpretare. Touche vinta, drive in spinta, la palla esce e il velocissino e giovanissimo Luca Besso, conclude l’azione nel migliore dei modi al 20’. Morosini trasforma agevolmente i primi sette punti gialloverdi.

La sfida tra i due pack di mischia è durissima. Al 33’ giallo al pilone destro dei Centurioni per un errore di legatura. Biella non approfitterà mai della superiorità numerica, ma anzi, un errore banale in difesa, offre agli avversari di calciare tra i pali per la quarta volta al 40’. 7-12 il punteggio parziale. Gli ultimi quaranta minuti sono tirati. Tanto gioco a metà campo, e la solita sfida tra gli avanti stravinta dai gialloverdi, anche dopo i cambi delle prime linee. Consistente la presenza di Ledesma all’esordio in Serie A. Spettacolare il drive partito da quaranta metri che si è concluso oltre la linea di meta al 25’. Schiaccia Bertone, Morosini trasforma. Al 33’ l’argentino dal buon piede, si prende la responsabilità di centrare i pali dalla lunga distanza. Scelta azzeccata che porta Biella a quota 17.

I Centurioni cercano il sorpasso, ma Biella si arrocca in difesa e rende nullo ogni tentativo. Marco Porrino, head coach Biella Rugby: “Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, e che il tempo atmosferico non avrebbe aiutato il nostro stile di gioco legato al ritmo. Eravamo consapevoli che avremmo dovuto essere molto prestanti dal punto di vista del gioco chiuso e in rimessa laterale. I Centurioni hanno di mostrato di essere una squadra costruita per ‘fare bene’ e tra qualche mese, quando i ragazzi saranno ben amalgamati, sarà dura giocare contro di loro. Hanno un’ottima difesa. Noi siamo stati molto concreti. Bene le mischie ordinate e le rimesse laterali. Vincere queste fasi ci ha permesso di avere più palloni da giocare. Meno bene l’approccio mentale con cui siamo entrati in campo”.

Biella Rugby Club v I Centurioni 17-12 (7-12)

Marcatori: p.t. 5’ c.p. Muzzi (0-3), 9’ c.p. Muzzi (0-6), 16’ c.p. Muzzi (0-9), 20’ m. Besso tr. Morosini (7-9), 40’ c.p. Muzzi (7-12). s.t. 65’ m. Bertone tr. Morosini (14-9).

Biella Rugby Club: Morosini; Tosetti (41’ Laperuta), Ongarello, Grosso (cap.), Martinetto (49’ Braga); Benettin (68’ Musso), Besso; Catalano (41’ Oghittu), Vezzoli, Boccardo; Panaro, Loretti (54’ Bertone); Vaglio Moien (87’ Chaabane), Milnes (68’ Romeo), Panigoni (54’ Ledesma). All. Porrino

I Centurioni: Bronzini; Russo (59’ Alegiani), McCann (cap.), Casini (78’ Armanasco), Bugatti; Muzzi, Malavasi (57’ Ricchini); Suttor, Marcellan, Berardi (63’ Roncon); Montini, Seye (55’ Zanatta); Montilla M. (50’ Trejo), Montilla T. (50’ Sbarbori), Datola (50’ Saccà). All. Bonacina

Arb. Luigi Palombi (Perugia) AA1 Antonio Luzza (Torino) AA2 Pierangelo (Torino)

Cartellini: 33’ cartellino giallo a Datola (I Centurioni)

Calciatori: Morosini (Biella Rugby) 2/2; Muzzi (I Centurioni) 4/4

Note: Pioggia, 10° circa. Campo buone condizioni. Presenti 200 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 4; I Centurioni 1

Player of the Match: Michele Boccardo (Biella Rugby)

Serie A – risultati III giornata: Biella Rugby – I Centurioni 17-12; Cus Genova – Amatori Alghero 18-22; Cus Torino Asd Rugby Milano 44-14; Parabiago – Pro Recco 34-0. Ha riposato VII Torino.

Classifica: Cus Torino punti 14; Biella Rugby 9; Parabiago e I Centurioni 7; Rugby Milano 5; Amatori Alghero 4; VII Torino 3; Cus Genova 1; Pro Recco 0.